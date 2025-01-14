Верфи ЕС ремонтируют российские танкеры ледового класса, - FT

Как пишет издание, без технического обслуживания, которое осуществляют корабль Damen во Франции и корабль Fayard A/S в Дании, российскому заводу "Ямал СПГ" было бы трудно получить доступ к критически важным рынкам зимой, когда цены на газ в северном полушарии самые высокие.

Как свидетельствуют данные спутниковых снимков и данные отслеживания заходов судов компании Kpler, эти корабельные обслуживают 14 из 15 специализированных танкеров Arc7, которые отправляются с завода "Ямал СПГ" на северном побережье России. Некоторые суда заходили в верфи несколько раз.

"Если бы эти две верфи были закрыты, это поставило бы под сомнение все логистические операции. Они могли бы получить услуги в другом месте, но это означало бы отклонение от их маршрута", рассказал сказал специалист по арктическим перевозкам из High North News, который отслеживает движение судов, Мальте Гумперт.

По данным FT, восемь из этих танкеров заходили в Damen, а Fayard A/S обслужил девять судов с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время в Damen подтвердили, что отремонтировали "несколько судов, привлеченных к перевозке российского СПГ". Там добавили, что при этом верфь строго придерживалась европейского законодательства о санкциях и не имеет отношения к выбору груза, сделанному судоходными компаниями, которые эксплуатируют эти суда.

"В ближайшее время ремонт этих СПГ-судов не планируется", - завили во французской верфи на запрос FT.

А вот в Fayard не ответили на запрос издания.

Единственным судном, которое не обращалось ни к одной из упомянутых верфей, является Christophe de Margerie, которое принадлежит подсанкционной российской судоходной компании "Совкомфлот".

Санкции США против России

Ранее мы писали о том, что Министерство финансов США объявило о новых масштабных санкциях против российского энергетического сектора, включая крупнейшую нефтяную компанию "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Санкции должны помешать Москве в ее войне с Украиной, лишив ее миллиардов долларов в месяц.