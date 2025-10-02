В сентябре ДТЭК вернул свет 424 тысячам семей после вражеских атак

В течение сентября энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 424 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Отмечается, что на Днепропетровщине в течение месяца энергетикам удалось вернуть свет почти 186 тысячам семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

В то же время в Донецкой области в первый месяц осени энергетики вернули электричество более 164 тысячам семей региона.

Также в Одесской области энергетики восстановили электроснабжение 60,4 тысяч семей после атак.

Кроме того, в сентябре враг не прекращал атаковать Киев и Киевскую область. За месяц энергетики вернули свет более 11 тысячам жителям области и 2,4 тысячам семей столицы.