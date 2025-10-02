ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У вересні ДТЕК повернув світло 424 тисячам родин після ворожих атак

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 14:11
UA EN RU
У вересні ДТЕК повернув світло 424 тисячам родин після ворожих атак Фото: ДТЕК повернув світло 424 тисячам родин у вересні після ворожих атак (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Протягом вересня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 424 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що на Дніпропетровщині протягом місяця енергетикам вдалось повернути світло майже 186 тисячам родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Водночас на Донеччині в перший місяць осені енергетики повернули електрику понад 164 тисячам сімей регіону.

Також на Одещині енергетики відновили електропостачання 60,4 тисяч родин після атак.

Окрім того, у вересні ворог не припиняв атакувати Київ та Київщину. За місяць енергетики повернули світло понад 11 тисячам жителям області та 2,4 тисячам родин столиці.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад мільйона родин, що знеструмлювались через обстріли в чотирьох областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
Новини
Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим