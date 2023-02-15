Зеленский о Бахмуте: ситуация сложная, но держимся

Сейчас на Бахмутском и Угледарском направлениях самая сложная и горячая ситуация, однако украинские защитники держатся и наносят максимальные потери врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в Киеве, которую цитирует "Укринформ" .

"Самое сложное из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства, самое сложное и горячее именно в том направлении (Бахмутском – ред.). Я бы туда еще добавил Угледарское направление также", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что на востоке Украины в целом непросто, но "не просто так Бахмут называют крепостью".

"К сожалению, крепость жива, жива, имею в виду, из живых людей, такая живая стена. Такова дорогая эта война для истории нашего государства. Но, со всем тем, люди крепкие, защищаются крепко, стоят, понимают, что они крепость для того, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий, они стоят крепко, выполняют свою задачу и уничтожают, наверное, это самое главное сегодня - уничтожают максимум врага", - отметил президент.

Он также добавил, что находится на постоянной связи со всеми командующими.

"Сложно, но держатся", - подчеркнул Зеленский.