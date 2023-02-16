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Бахмут остается главным направлением удара россиян на востоке, - Череватый

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Украина, Четверг 16 февраля 2023 01:18
Бахмут остается главным направлением удара россиян на востоке, - Череватый Фото: представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый (aрмияinform.com.ua)
Автор: Антон Малиновский

Бахмут остается главным направлением атак россиян. В этом направлении они сосредотачивают свои усилия и не жалеют личный состав, пытаясь прорваться.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на Эспрессо.

Он заявил, что на Бахмутском направлении мощно выполняют свои обязанности ВСУ, приграничные подразделения и подразделения Нацгвардии.

"Бахмут - это направление главного удара противника на восточном фронте. Враг сосредотачивает основные свои усилия, не жалея личный состав и пытается прорваться. Бахмут - это символ несгибаемости и боевого духа, мастерства украинского войска", - подчеркнул Череватый.

За сутки было уничтожено 119 врагов, 163 получили ранения разной степени. Также произошло 103 обстрела и 25 боестолкновений. Череватый отметил, что эти цифры не являются наибольшими результатами по потерям врага, поскольку несколько дней подряд было уничтожено более 200 врагов.

Напомним, ранее в ВСУ опровергли фейки россиян о якобы оккупации села Красная Гора под Бахмутом.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему военное командование не принимает решения выводить войска из Бахмута.

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