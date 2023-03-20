ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хочет обсудить "мирный план" с главой КНР. Путин цинично высказался о переговорах с Украиной

Новина українською →
Москва, Понедельник 20 марта 2023 16:06
Хочет обсудить "мирный план" с главой КНР. Путин цинично высказался о переговорах с Украиной Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия якобы готова к переговорам с Украиной и хочет рассмотреть "мирный план", который сформировал Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина в ходе встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

"Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса в Украине. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и вашу инициативу ("мирный план" Китая - ред.), к которой мы относимся с уважением", - заявил глава Кремля, обращаясь к лидеру Китая.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 20 марта, Си Цзиньпин приехал с рабочим визитом в Москву.

Он уже встретился с российским диктатором, они начали переговоры в Кремле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай Си Цзиньпинь Война России против Украины
NEWS
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон