Хочет обсудить "мирный план" с главой КНР. Путин цинично высказался о переговорах с Украиной
Россия якобы готова к переговорам с Украиной и хочет рассмотреть "мирный план", который сформировал Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина в ходе встречи с главой КНР Си Цзиньпином.
"Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса в Украине. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и вашу инициативу ("мирный план" Китая - ред.), к которой мы относимся с уважением", - заявил глава Кремля, обращаясь к лидеру Китая.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 20 марта, Си Цзиньпин приехал с рабочим визитом в Москву.
Он уже встретился с российским диктатором, они начали переговоры в Кремле.
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