Рада призначила нового міністра реінтеграції: хто отримав крісло
Міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України стала народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук. Рішення прийняла Рада.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Нове призначення підтримали 260 народних депутатів.
Таким чином, новим міністром реінтеграції стала Ірина Верещук.
Як проголосували фракції:
- "Слуга народу" - 218 за.
- ОПЗЖ - 0 за.
- "Європейська солідарність" - 0 за.
- "Батьківщина" - 0 за.
- "Голос" - 0 за.
- Група "За майбутнє" - 14 за.
- Група "Довіра" - 20 за.
Що відомо про Верещук
Ірина Верещук 10 років прослужила у лавах Збройних сил України на офіцерських посадах. Деталей щодо місця служби чи обов’язків немає.
У політиці Ірина Верещук з 2009 року. Вона проходила стажування у Секретаріаті Кабінету міністрів України, була заступником голови Жовківської РДА та мером міста Рава-Руська.
У вересні-листопаді 2019 займала посаду представника Кабміну у Верховній Раді.
Була кандидатом на посаду мера Києва на місцевих виборах 2020 року.