Рада призначила нового міністра реінтеграції: хто отримав крісло

Міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України стала народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук. Рішення прийняла Рада.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію засідання.

Нове призначення підтримали 260 народних депутатів.

Таким чином, новим міністром реінтеграції стала Ірина Верещук.

Як проголосували фракції:

"Слуга народу" - 218 за.

ОПЗЖ - 0 за.

"Європейська солідарність" - 0 за.

"Батьківщина" - 0 за.

"Голос" - 0 за.

Група "За майбутнє" - 14 за.

Група "Довіра" - 20 за.

Що відомо про Верещук

Ірина Верещук 10 років прослужила у лавах Збройних сил України на офіцерських посадах. Деталей щодо місця служби чи обов’язків немає.

У політиці Ірина Верещук з 2009 року. Вона проходила стажування у Секретаріаті Кабінету міністрів України, була заступником голови Жовківської РДА та мером міста Рава-Руська.

У вересні-листопаді 2019 займала посаду представника Кабміну у Верховній Раді.

Була кандидатом на посаду мера Києва на місцевих виборах 2020 року.