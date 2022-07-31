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Верещук розповіла, як проходитиме евакуація з Донецької області

Фото: Ірина Верещук, віце-прем’єр-міністр України (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

На рівні держави створено евакуаційний штаб і з Донецької області мають виїхати більше 50 тис дітей та більше 200 тис дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єр-міністра України Ірини Верещук.

"Тим, хто буде евакуюватися, слід там телефонувати в адміністрації, або писати онлайн в чат-ботах. Все фіксується в ОВА і до таких людей приїдуть, заберуть, транспортуватимуть до місця евакуації. Це може бути автобус чи потяг. Потім їх привезуть, наприклад, сюди (ред. в Кременчук, Полтавської області)", - розповіла Верещук.

Вона додала, що по дорозі переселенцям зроблять все, щоб вони отримали довідку ВПО.

"На вокзалі їх зустрінуть і дадуть першу допомогу і фіндопомогу. Укрпошта вже це знає, як робити. Гроші є. Ми всі помилки минулих хвиль евакуацій врахували", - сказала міністерка.

Вона повідомила. що є люди, які відмовляються виїжджати.

"Розуміємо, що хтось не хоче евакуюватися. Тоді там є певний формат відмови. Там персональна відповідальність. Але ще раз кажу, газу, опалення не буде, світла не буде", - наголосила Веращук.

Отож, ті особи, які прийняли рішення евакуюватися, мають звернутися до ВЦА, залишити свої дані і потім там допоможуть виїхати, а на місці переселення все організує влада області, куди людей привезуть.

Нагадаємо, уряд України запроваджує обов’язкову евакуацію мешканців Донецької області перед початком опалювального сезону. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з області мають виїхати більше 200 тисяч людей, серед яких 52 тисячі дітей.

Також президент України оголосив про евакуацію з прифронтової зони у Донецькій області.

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евакуаціяДонецька область