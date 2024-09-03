Верещук подала заявление об отставке

"После почти трех лет в правительстве сегодня подала заявление об отставке", - написала она.

Верещук поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за доверие, а также премьера Дениса Шмыгаля и коллег из Кабмина за сотрудничество.

В свою очередь Стефанчук рассказал, что заявление Верещук уже поступило в Раду.

"Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал он.

Фото: заявление Верещук (facebook.com/stefanchuk.official)

Что известно о Верещук

Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года в городе Рава-Русская Львовской области.