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Верещук подала заявление об отставке

Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Ирина Верещук решила уйти с должности вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Она подала соответствующее заявление в Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верещук в Telegram и спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.

"После почти трех лет в правительстве сегодня подала заявление об отставке", - написала она. 

Верещук поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за доверие, а также премьера Дениса Шмыгаля и коллег из Кабмина за сотрудничество. 

В свою очередь Стефанчук рассказал, что заявление Верещук уже поступило в Раду. 

"Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал он. 

Фото: заявление Верещук (facebook.com/stefanchuk.official)

Что известно о Верещук

Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года в городе Рава-Русская Львовской области. 

  • В 2002 году окончила Военный институт при Львовской политехнике, специальность "Международная информация". 
  • В 2006 году окончила правовой факультет Львовского университета имени Франка по специальности "Правоведение". 
  • В 2010 году Верещук стала мэром Равы-Русской. 
  • В 2014 году баллотировалась на выборах в Раду в 2014 году. 
  • В 2015 году подала в отставку с должности мэра Равы-Русской. 
  • С 2019 года была нардепом Рады от партии "Слуга народа".
  • 4 ноября 2021 года стала вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. 

Стоит заметить, что сегодня, 3 сентября, источники РБК-Украина в парламенте допускали увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Кого планируют назначить на ее место - неизвестно.

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