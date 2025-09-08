RU

Сентябрь безумствует: какие города Украины побили 12 температурных рекордов

В разных городах Украины зафиксировали 12 новых температурных рекордов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Недавно специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 12 новых температурных рекордов за два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

В каких городах зафиксировали температурные рекорды

Согласно информации Укргидрометцентра, в течение 4-5 сентября 2025 года дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

Так, в четверг, 4 сентября, рекордные значения температуры воздуха днем наблюдались в четырех городах Украины:

  • в Луцке - 31,5°C;
  • в Ивано-Франковске - 31,5°C;
  • в Черновцах - 30,9°C;
  • в Виннице - 29,2°C.

На следующий день - в пятницу, 5 сентября - новые исторические рекордные значения температуры зафиксировали в восьми украинских городах:

  • в Ивано-Франковске - 31,8°C;
  • в Ужгороде - 31,6°C;
  • в Луцке - 31,1°C;
  • в Тернополе - 30,9°C;
  • в Черновцах - 30,3°C;
  • в Ровно - 30,0°C;
  • во Львове - 29,4°C;
  • в Виннице - 29,3°C.

Температурные рекорды в Украине 4 и 5 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)

Какой погоды ждать украинцам сегодня, 8 сентября

В течение сегодняшних суток, 8 сентября, погоду в Украине эксперты Укргидрометцентра прогнозируют с переменной облачностью.

Днем в Украине (кроме большинства западных, Винницкой и Одесской областей) местами вероятен кратковременный дождь, гроза.

Ветер - восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем - 21-26°C. На юге и юго-востоке страны - несколько теплее - 24-29°C.

Прогноз погоды от УкрГМЦ на понедельник, 8 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, что сейчас происходит с погодой в Украине, каким может быть сентябрь 2025 года и стоит ли ждать заморозков.

Кроме того, мы объясняли, почему (по словам синоптиков) в Украине - до сих пор лето и когда наступит метеорологическая осень.

Читайте также, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

