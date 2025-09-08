Сентябрь безумствует: какие города Украины побили 12 температурных рекордов

Недавно специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 12 новых температурных рекордов за два дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно информации Укргидрометцентра, в течение 4-5 сентября 2025 года дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.
Так, в четверг, 4 сентября, рекордные значения температуры воздуха днем наблюдались в четырех городах Украины:
На следующий день - в пятницу, 5 сентября - новые исторические рекордные значения температуры зафиксировали в восьми украинских городах:
В течение сегодняшних суток, 8 сентября, погоду в Украине эксперты Укргидрометцентра прогнозируют с переменной облачностью.
Днем в Украине (кроме большинства западных, Винницкой и Одесской областей) местами вероятен кратковременный дождь, гроза.
Ветер - восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем - 21-26°C. На юге и юго-востоке страны - несколько теплее - 24-29°C.
