"Верес" с победой над "Черноморцем" покинул зону вылета УПЛ

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Черноморец" – "Верес" – 0:1

Гол: Мрвальевич, 6

С первых минут команды решили не отсиживаться в обороне. Такой подход позволил гостям оформить быстрый мяч. На 6-й минуте Шастал подал со штрафного на ближнюю штангу, где Мрвальевич с лета пробил под перекладину.

"Моряки" после пропущенного мяча полностью пришли в себя в середине тайма. Однако Штогрин после передачи Ермакова с правого фланга в касание отправил мяч выше ворот. В ответ Мрвальевич головой пробил мимо штанги после очередного стандарта ровенчан.

Перед и сразу после перерыва, вынужденно продолжавшейся более часа из-за воздушной тревоги, в эпицентре событий оказывался Ермаков. Защитник "Черноморца" сперва не попал головой в створ ворот после навеса со штрафного. Затем пробил выше ворот после передачи Бойчука. Васильев же не смог переиграть Паста с убийственной позиции.

В составе "Вереса" во втором тайме самым активным был Шастал. Для начала он прорвался в штрафную слева и сразу пробил в ближнюю девятку – Варакута парировал. А потом в молниеносной контратаке гостей пробил выше ворот после передачи Шарая.

В конце концов, "Верес" удержал победу и поднялся в зону переходных матчей УПЛ. Ровенчане набрали 16 очков и занимают 14-е место. Тем временем "Черноморец" с тремя поражениями подряд остался на 10-й строчке (23 пункта).