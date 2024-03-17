"Верес" із перемогою над "Чорноморцем" покинув зону вильоту УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Чорноморець" – "Верес" – 0:1

Гол: Мрвальєвіч, 6

Із перших хвилин команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Такий підхід дозволив гостям оформити швидкий м'яч. На 6-й хвилині Шастал подав зі штрафного на ближню стійку, де Мрвальєвіч із льоту пробив під поперечину.

"Моряки" після пропущеного м'яча повністю оговталися в середині тайму. Проте, Штогрін після передачі Єрмакова з правого флангу в дотик відправив м'яч вище воріт. У відповідь Мрвальєвіч головою пробив повз стійку після чергового стандарту рівнян.

Перед і відразу після перерви, що вимушено тривала понад годину через повітряну тривогу, в епіцентрі подій опинявся Єрмаков. Оборонець "Чорноморця" спершу не влучив головою у рамку воріт після навісу зі штрафного. А потім пробив над воротами після передачі Бойчука. Натомість Васильєв не зміг переграти Паста з убивчої позиції.

У складі "Вереса" в другому таймі найактивнішим був Шастал. Для початку він прорвався в штрафний майданчик ліворуч і відразу пробив у ближню дев'ятку – Варакута парирував. А згодом у блискавичній контратаці гостей пробив вище воріт після передачі Шарая.

Зрештою, "Верес" втримав перемогу та піднявся в зону перехідних матчів УПЛ. Рівняни набрали 16 очок і посідають 14-те місце. Тим часом "Чорноморець" з трьома поразками поспіль залишився на 10-й сходинці (23 пункти).