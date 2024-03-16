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"Кривбасс" дожал "Колос" и разделил лидерство в Премьер-лиге с "Шахтером"

Кривой Рог, Суббота 16 марта 2024 20:08
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"Кривбасс" дожал "Колос" и разделил лидерство в Премьер-лиге с "Шахтером" Фото: Криворожцы завоевали три очка дома (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" минимально обыграл "Колос" из Ковалевки в 21-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Кривбасс" – "Колос" – 1:0

Гол: Бизимано, 90+5

Подопечные Юрия Вернидуба с первых минут взяли мяч под контроль. Недолго пришлось ждать и первого голевого момента. Лунев из центральной зоны сместился в левый угол штрафной, но оттуда пробил мимо дальней стойки.

Но продолжить "Кривбассу" в том же духе помешали "хлеборобы". Гости отодвинули игру подальше от собственных ворот, так что вратарь "Колоса" Фесюн чувствовал себя в безопасности. Лишь под занавес тайма криворожцы создали возможность после стандарта – Принс головой не попал в рамку ворот после навеса Илича с углового.

Не слишком изменилось течение событий во второй половине. Лишь на 67-й минуте возникло нечто похожее на опасность. Это Соса после отскока с правого фланга решил бить с линии штрафной – выше перекладины. А в следующей атаке ганец нанес неточный удар с дистанции.

Новый момент "Кривбасс" организовал совместно с обороной "хлеборобов". Задерака прострелил с правого фланга, а Бурда неудачным перехватом отправил мяч в направлении ворот. Фесюн в прыжке сумел среагировать на коварный рикошет от партнера.

В конце концов, криворожцы таки подобрали ключи к воротам "Колоса". В добавленное арбитром время Кожушко сбросил под удар Бизимане, а тот попал в угол с линии штрафной – 1:0 в итоге. "Кривбасс" набрал 43 очка и догнал "Шахтер" наверху турнирной таблицы УПЛ. Зато ковалевцы идут на 9-й строчке (24 пункта).

К слову, ранее "Рух" на выезде разгромило "Металлист 1925" с четырьмя голами до перерыва.

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