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Россия может мобилизовать еще 1 млн человек, - разведка Германии

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Берлин, Среда 22 февраля 2023 06:59
Россия может мобилизовать еще 1 млн человек, - разведка Германии Фото: Россия может мобилизовать еще 1 млн человек (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия может мобилизовать на войну против Украины еще до одного миллиона военнослужащих.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Redaktionsnetzwerk Deutschland, об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль.

Осенью 2022 года были мобилизованы около 300 тысяч человек, часть из них еще проходит обучение, часть уже направлена на поле боя, указал Каль.

"Мобилизационный потенциал России - резерв до миллиона человек, если в Кремле посчитают это необходимым", - отметил глава BND.

При этом президент РФ Владимир Путин не готов к переговорам, считает руководитель немецкой спецслужбы.

В настоящее время Путин стремится принять решение на поле боя и реализовать как можно больше преимуществ, чтобы в дальнейшем, возможно, диктовать мир на своих условиях, допускает Каль.

Война во многих аспектах оказалась совершенно не такой, как полагали в Москве, Киеве и на Западе, добавил глава BND.

По его словам, сначала Россия считала, что сможет установить контроль над соседней страной небольшим количеством "точных военных, скорее символических и демонстративных, действий".

Однако сделать это не удалось, что дало украинской стороне значительное ситуационное преимущество, отметил Каль. Лишь гораздо позже российская армия смогла применить свое численное превосходство в деле, подчеркнул он.

Украинской армии по-прежнему удается эффективно обороняться от превосходящих сил РФ, указал глава немецкой спецслужбы. Но в долгосрочной перспективе успех украинской стороны зависит от неослабевающей поддержки Запада, добавил Каль.

На Донбасс, на котором сосредоточено основное внимание армии РФ, прибывают все больше российских войск, отметил руководитель BND.

Напомним, как недавно писало издание NYT, российский диктатор Владимир Путин в скором времени может мобилизовать еще сотни тысяч человек в дополнение к уже набранным 300 тысячам.

Добавим, недавно в украинской разведке сообщили, что Россия готовится начать новую волну мобилизации, но отметили, что это еще больше ее истощит.

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