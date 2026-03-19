Вербовка подростков и фейки: в Киеве запустили платформу для защиты от пропаганды РФ

18:55 19.03.2026 Чт
2 мин
В столице презентовали первую монографию о гуманитарном измерении безопасности Украины
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украине запускают платформу для борьбы с российскими фейками (Getty Images)

В Киеве начала работу новая дискуссионная платформа "Украинские диалоги по безопасности". Проект призван объединить усилия специалистов, народных депутатов и педагогов для противодействия когнитивной войне и вражеской пропаганде.

Дискуссионная платформа инициирована Национальной академией СБУ совместно с агентством "Укринформ".

Когнитивная устойчивость и защита молодежи

Участники диалогов сосредоточились на вопросах информационной гигиены и борьбы с фейками. Особое внимание уделили защите подростков, поскольку Россия все активнее пытается влиять на украинскую молодежь, используя манипуляции и попытки вербовки для проведения собственных операций.

По словам ректора Национальной академии СБУ Андрея Черняка, мероприятие должно стать площадкой для объединения усилий в культурной, языковой и исторической сферах.

"Речь идет о когнитивной устойчивости и каждого гражданина, и общества в целом, понимании и ментальности, готовности к противодействию врагу", - подчеркнул Черняк, добавив, что проект является примером эффективного партнерства государства и частного сектора.

Новые студии по безопасности

Кроме дискуссионной части, во время мероприятия состоялась презентация первого издания из серии "Украинские студии безопасности". Ею стала монография под названием "Гуманитарное измерение безопасности".

РБК-Украина ранее рассказывало, что Россия распространяет фейки о причинах загрязнения реки Днестр, пытаясь переложить ответственность на Украину. На самом деле, по официальным данным, загрязнение произошло из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру, а распространенные версии не имеют доказательств.

Также российские ресурсы массово разгоняют в сети фейки о якобы подготовке к повышению тарифов на электроэнергию и тепло в Украине, однако эта информация не соответствует действительности.

