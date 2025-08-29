Вэнс заявил, что готов стать президентом США и назвал ключевое условие

"Да, случаются ужасные трагедии, но я уверен, что президент Соединенных Штатов в хорошей форме, дослужит остаток своего срока и сделает великие дела для американского народа", - сказал Вэнс.

При этом Вэнс выразил уверенность, что хорошо подготовился к исполнению президентских обязанностей.

"За последние 200 дней я хорошо подготовился на рабочем месте", - отметил вице-президент США.