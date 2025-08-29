RU

Вэнс заявил, что готов стать президентом США и назвал ключевое условие

Фото: Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности стать главой государства, но только при условии, что с американским лидером Дональдом Трампом что-то случится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

"Да, случаются ужасные трагедии, но я уверен, что президент Соединенных Штатов в хорошей форме, дослужит остаток своего срока и сделает великие дела для американского народа", - сказал Вэнс.

При этом Вэнс выразил уверенность, что хорошо подготовился к исполнению президентских обязанностей.

"За последние 200 дней я хорошо подготовился на рабочем месте", - отметил вице-президент США.

 

Политическая карьера Вэнса

Напомним, что Джей Ди Вэнсу 41 год. С января 2023 года он занимал должность сенатора от Республиканской партии от штата Огайо в Конгрессе США. Перед выборами 2016 года Вэнс критиковал Дональда Трампа, однако изменил позицию и поддержал его на выборах 2020 года.

До прихода в политику Вэнс служил в морской пехоте США, был корреспондентом во время военной операции в Ираке, после чего окончил Йельскую школу права.

Ранее Трамп назвал Джей Ди Вэнса самым вероятным следующим кандидатом от республиканцев на выборах в 2028 году.

Также недавно Вэнс рассказал, как решил немного пошутить перед началом встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме 18 августа.

