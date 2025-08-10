Вэнс объяснил, почему Зеленский не должен отдельно встречаться с Путиным

В частности Вэнс заявил, что именно Трамп должен выступить посредником и свести лидера Украины с российским диктатором для "урегулирования конфликта". Поэтому вряд ли можно будет назвать "продуктивной" встречу Зеленского и Путина перед тем, как последний встретится с Трампом.

"Мы, конечно, будем говорить с украинцами. Сегодня утром я разговаривал с ними, Марко также много с ними общался. Мы будем поддерживать этот диалог. Но в основе этого - необходимость, чтобы президент заставил президента Путина и президента Зеленского действительно сесть за стол и разобраться в разногласиях", - пояснил он.

Вэнс добавил, что США осуждают российское вторжение, но сейчас надо прежде всего "установить мир".

"Мы, конечно, осуждаем вторжение. Нам не нравится, что ситуация дошла до такого. Но надо установить мир. И единственный способ достичь мира - это сесть и поговорить. Нельзя просто указывать пальцем и говорить: "Вы не правы, мы правы". Путь к миру - это когда решительный лидер садится и заставляет людей договориться", - заявил вице-президент.