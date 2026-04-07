Вэнс на низком старте и готов вступить в переговоры с Ираном, - Politico

Вице-президент США Джей Ди Вэнс находится в режиме готовности, чтобы вступить в переговоры с Ираном, если неофициальные консультации приведут к прямой встрече с иранскими официальными лицами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
На данный момент переговоры возглавляют спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Однако, по словам источника, к переговорам может присоединиться Вэнс, если посланники добьются достаточного прогресса.
С другой стороны, хоть перспектива участия Вэнса демонстрирует серьезность намерений США найти выход из ситуации, но все это производит на фоне обещаний главы Пентагона Пита Хегсета о беспрецедентных ударах по Ирану в ближайшие дни.
По большей части вице-президент оставался в тени все это время. При этом, как рассказал второй источник, Вэнс время от времени контактировал с посредниками.
Также Politico отмечает, что Джей Ди Вэнс был одним из последних чиновников администрации Трампа, кто выразил поддержку ударам в соцсетях. Также он избегал телевизионных выступлений в первые выходные войны.
При этом Белый дом отверг любые предположения о том, что вице-президент США был пассивен на ранних этапах конфликта.
Издание также признает, что в течение нескольких недель после первых ударов Вэнс действительно участвовал в публичных мероприятиях и отвечал на вопросы журналистов, включая интервью для Fox News 2 марта - через три дня после первых ударов.
Напомним, что война США и Израиля против Ирана длиться уже больше месяца. В то же время через посредников уже несколько недель идут переговоры о потенциальной сделке.
Такс 24 марта, США направили Пакистану свой план из 15 пунктов о прекращении войны. Но Иран отклонил его и направил список контрпредложений. По итогу результатов пока нет. Однако этой ночью стало известно, что Иран через Пакистан представил план из 10 пунктов о прекращении войны.
К слову, CNN недавно писало, что президент США Дональд Трамп отказался от предложения о перемирии на 45 дней, которое предложили Пакистан, Египет и Турция.