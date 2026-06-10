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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Вэнс назвал сроки заключения сделки с Ираном

00:44 10.06.2026 Ср
2 мин
Какую проблему может решить сделку и возможно ли ее заключить до конца года?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Джей Ди Вэнс (Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон очень близок к сделке, которая решила бы проблему ядерной программы Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS News.

По мнению Вэнса, США сейчас в положении, которое позволяет заключить сделку, выгодную Америке как в экономическом плане, так и в ее долгосрочности.

"Сейчас я считаю, что мы в положении, позволяющем заключить сделку, выгодную для США в экономическом плане и действительно решающую проблему иранской ядерной программы, не только сейчас... но и в долгосрочной перспективе, чтобы мои дети, когда вырастут, могли сказать: "У Ирана не будет ядерного оружия", - сказал вице-президент.

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Он подчеркнул, что США близки к достижению сделки и она "абсолютно точно" может состояться до промежуточных выборов в ноябре.

"Думаю, мы многое узнаем до промежуточных выборов. Послушайте, я думаю, что сделка может состояться на следующей неделе, но она также может состояться и через несколько месяцев", - отметил чиновник.

Что еще важно знать

Напомним, что президент США Дональд Трамп тоже предположил более короткие сроки по достижению сделки. Утром во вторник он сообщил, что переговоры с Ираном находятся на "финальной стадии", добавив, что сделка может быть заключена через "два-три дня".

Однако позже он сказал, что иранцы сбили американский вертолет Apache. Он потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива в понедельник. В связи с этим Трамп поклялся, что США ответят. К слову, CNN уточнило, что вертолет был сбит иранским дроном типа "Шахед".

При этом в телефоном разговоре с The Wall Street Journal Трамп попытался преуменьшить значение инцидента с вертолетом, заявив, что это "не было большой проблемой", и подчеркнул, что "с пилотом все в порядке".

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