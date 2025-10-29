Вэнс: момент для мира настал, но Трамп не может заставить Украину и РФ завершить войну

По мнению Вэнса, Украина и Россия достигли "точки снижения выгоды" в контексте войны. В частности, территория, которую захватывают россияне, очень незначительная, при этом РФ теряет очень много солдат. В то же время украинцы "страдают от очень многих проблем", в том числе с энергетической инфраструктурой.

"Мы действительно верим, что настал момент, когда в интересах и России, и Украины прекратить боевые действия. Но президент (Трамп - ред.) может только "открыть дверь", он не может заставить ни одну из сторон войти в них", - добавил вице-президент США.

Также Вэнс рассказал, что ранее верил в то, что война России против Украины будет продолжаться еще 15 лет, как в случае со Вьетнамом.