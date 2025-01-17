Вениславский: выиграть начатую Россией войну, увеличивая количество Вооруженных сил, невозможно

"Что касается заявлений команды Трампа, представителей действующего президента, что надо снижать мобилизационный возраст. То я здесь сошлюсь на мнение президента (Владимира Зеленского - ред.), что для того, чтобы выиграть войну, просто увеличить количество Вооруженных сил в принципе невозможно. ВСУ являются самыми многочисленными в Европе. Проблема главная в том, что выиграть войну, которую развязала Россия, просто увеличивая количество Вооруженных сил, просто невозможно", - сказал Вениславский.

По его мнению, Украина может выиграть войну только путем асимметричных действий, которые можно достичь технологическим воздействием на объекты и законные военные цели России. Именно поэтому партнеры должны дать Украине высокотехнологичные образцы вооружения и дальнобойные ракеты, которые будут поражать объекты на территории врага и ослаблять его потенциал. И при нынешней численности ВСУ это реально сделать.

"Когда мы говорим о гипотетическом увеличении количества ВСУ, то надо понимать, что для подготовки мобилизованных одного месяца недостаточно, это два-три месяца. Плюс мобилизационные процедуры. В лучшем случае мы получим качественно подготовленное усиление только в течение 4-6 месяцев. А оружие нам нужно уже сейчас. И при предоставлении такого инновационного оружия, я думаю, мы сможем сделать больше, чем просто увеличив армию", - отметил он.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

В конце прошлого года стало известно, что США уже начали призывать Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Там считают, что главная проблема украинской армии - это нехватка людей.

Несмотря на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против такой инициативы. По его словам, возраст не имеет значения, когда украинским воинам все еще не хватает оружия.