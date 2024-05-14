Вениславский рассказал, как запуск е-кабинета повлияет на очереди в ТЦК и прохождение ВЛК

"Обновление персональных данных через электронный кабинет без ВЛК - это будет уже один из шагов, а дальше территориальные центры для нуждающихся граждан обязанность пройти ВЛК, дистанционно, в привычном режиме пришлют им повестку или через электронный кабинет вызовут на определенный время, когда им необходимо будет пройти именно военно-врачебную комиссию", - отметил Вениславский.

По его словам, это было предусмотрено в законе о мобилизации для максимального удобства и предотвращения очередей в ТЦК.

"Граждане Украины, которые в электронном кабинете актуализируют все свои персональные данные, они выполняют требование закона о необходимости актуализации в течение 60 дней. А о прохождении ВЛК уже ТЦК будет посылать соответствующие уведомления о том, что необходимо пройти ВЛК", - добавил нардеп.

По словам Вениславского, электронный кабинет будет работать в экспериментальном режиме 30 дней, а в июне запустится полноценно. После этого его адаптируют со всеми базами данных.

"И потому, я думаю, что и военно-учетные документы, и о состоянии здоровья также попадут в этот единый кабинет военнослужащего, электронный кабинет военнообязанного или резервиста", - добавил он.