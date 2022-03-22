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Угорці Закарпаття почали отримувати SMS із погрозами. Це провокація ворога

Фото: Агенти РФ залякують українських угорців (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Управління державної охорони заявило про запуск російськими агентами SMS-розсилки, що покликана посіяти міжнаціональну ворожнечу в Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис УДО у Facebook.

"Україна для українців. Слава нації! Смерть ворогам! Мадярів на ножі!" – йдеться в текстових повідомленнях, які почали отримувати етнічні угорці на Закарпатті.

За даними УДО, за SMS-розсилкою стоїть російська агентура. Її головним завданням на цьому етапі є розпалювання ворожнечі між українцями та угорцями.

Напередодні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив про погрози місцевим угорцям у соцмережах. Ті з невідомих акаунтів почали отримувати повідомлення та листи з погрозами.

Нагадаємо, що ВООЗ заявила про психічні розлади в півмільйона біженців з України.

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