Угорці Закарпаття почали отримувати SMS із погрозами. Це провокація ворога

Управління державної охорони заявило про запуск російськими агентами SMS-розсилки, що покликана посіяти міжнаціональну ворожнечу в Закарпатській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис УДО у Facebook.
"Україна для українців. Слава нації! Смерть ворогам! Мадярів на ножі!" – йдеться в текстових повідомленнях, які почали отримувати етнічні угорці на Закарпатті.
За даними УДО, за SMS-розсилкою стоїть російська агентура. Її головним завданням на цьому етапі є розпалювання ворожнечі між українцями та угорцями.
Напередодні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив про погрози місцевим угорцям у соцмережах. Ті з невідомих акаунтів почали отримувати повідомлення та листи з погрозами.
Нагадаємо, що ВООЗ заявила про психічні розлади в півмільйона біженців з України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.