На Закарпатті угорській громаді надходять листи з погрозами. Це провокація окупантів

На Закарпатті зафіксували підривну діяльність спецслужб РФ у формі інформаційних операцій, направлених на внутрішню дестабілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської ОВА Віктора Микита.

"Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам. Дякую представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії", - йдеться у повідомленні.

Також на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про "бажання угорської громади Закарпатської області від'єднатися від України".

Повідомляється, що угорській громаді російські окупанти почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами.

Раніше ми повідомляли, що окупанти поширюють фейк про підготовку ЗСУ до обстрілу бомбами Мелітополя.

Також ми писали, що окупанти заявили про евакуацію українців до Луганська. В ОДА розвіяли фейк.

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