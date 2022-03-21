На Закарпатті угорській громаді надходять листи з погрозами. Це провокація окупантів
На Закарпатті зафіксували підривну діяльність спецслужб РФ у формі інформаційних операцій, направлених на внутрішню дестабілізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської ОВА Віктора Микита.
Повідомляється, що угорській громаді російські окупанти почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами.
Також на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про "бажання угорської громади Закарпатської області від'єднатися від України".
"Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам. Дякую представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що окупанти поширюють фейк про підготовку ЗСУ до обстрілу бомбами Мелітополя.
Також ми писали, що окупанти заявили про евакуацію українців до Луганська. В ОДА розвіяли фейк.
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