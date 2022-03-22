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Венгры Закарпатья начали получать SMS с угрозами. Это провокация врага

Фото: Агенты РФ запугивают украинских венгров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Управление государственной охраны заявило о запуске российскими агентами SMS-рассылки, призванной посеять межнациональную рознь в Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию УГО в Facebook.

"Украина для украинцев. Слава нации! Смерть врагам! Мадьяров на ножи!" – говорится в текстовых сообщениях, которые начали получать этнические венгры в Закарпатье.

По данным УГО, за SMS-рассылкой стоит российская агентура. Ее главной задачей на этом этапе является разжигание вражды между украинцами и венграми.

Накануне глава Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил об угрозах местным венграм в соцсетях. Те из неизвестных аккаунтов начали получать сообщения и письма с угрозами.

Напомним, что ВОЗ заявила о психических расстройствах у полмиллиона беженцев из Украины.

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