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Майже півмільйона біженців з України страждають через психічні розлади,- ВООЗ

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Вівторок 22 березня 2022 14:29
Майже півмільйона біженців з України страждають через психічні розлади,- ВООЗ Фото: майже півмільйона біженців з України страждають через психічні розлади (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Як відзначає ВООЗ, майже півмільйона українських біженців страждають через психічні розлади. Близько 30 тисяч з тих, хто прибуває в сусідню країну - мають серйозні розлади й потребують підтримки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців, загальна кількість біженців перевищила 3,5 млн людей. Близько 2 млн біженців втекли до Польщі, інші ж до Угорщини, Румунії, Словаччини й Молдови. Сотні тисяч людей вирушили ще далі.

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