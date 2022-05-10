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Влада Угорщини блокує нафтове ембарго ЄС: російські знижки -не безкоштовні

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Україна, Вівторок 10 травня 2022 13:18
Влада Угорщини блокує нафтове ембарго ЄС: російські знижки -не безкоштовні Фото: Угорщина блокує нафтове ембарго ЄС через політичну корупцію (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Угорщина свідомо протягом багатьох років ігнорувала можливість диверсифікації поставок нафти. З Росії в країну надходить 60% нафти, в той час як ЄС вимагає, щоб на одне джерело доводилося не більше 30%.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ембарго на нафту з РФ. Коли ЄС введе шостий пакет санкцій і чого чекають в Україні".

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко нагадав, що Україна неодноразово пропонувала використовувати нафтопровід Одеса-Броди. Крім того, є можливості для поставок за рахунок будівництва інтерконекторів, це дозволить отримувати нафту з інших європейських морських терміналів, наприклад, в Адріатиці.

"Але російські компанії завжди надавали Угорщині настільки значні знижки на нафту і газ, що угорський уряд абсолютно ігнорував вимогу ЄС, щоб з одного джерела не надходило більше 30% нафти. Звичайно, ці російські знижки були не безкоштовні. Угорщині доводиться розраховуватися нерідко блокуванням ініціатив ЄС у сфері безпеки", - пояснив Омельченко в коментарі РБК-Україна.

Економічна політика прем'єра Віктора Орбана побудована саме на знижках на російські енергоносії, говорить експерт. "Орбан прекрасно розуміє, що відмова від цих привілеїв не дозволила б йому утримуватися при владі стільки років. У разі диверсифікації поставок ніхто Угорщини таких знижок не надасть і уряд Орбана втратить свій головний козир для виборців", - зазначив він.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн підтвердив, що Україна пропонувала Угорщині альтернативу поставок нафти ще у 2017-2018 роках, але вона не була прийнята. І тоді поховали не тільки ідею постачання альтернативної "української" нафти на східноєвропейські НПЗ, але навіть проект транзиту до Австрії і далі на німецькі НПЗ.

"Сьогодні вони кажуть, що не готові підтримати ембарго. Хоча, виявляється, шляхи диверсифікації дійсно є, просто потрібно інвестувати в модернізацію НПЗ і розширення альтернативних нафтопроводів", - зазначив Куюн.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня провела переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Вона заявила, що є прогрес, пов'язаний з санкціями проти РФ і енергетичною безпекою.

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