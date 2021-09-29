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В Угорщині заявили, що продовжать блокувати вступ України до НАТО

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Середа 29 вересня 2021 19:06
В Угорщині заявили, що продовжать блокувати вступ України до НАТО Фото: керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Україна не має права втручатися в енергетичну політику країни. При цьому він заявив, що Будапешт продовжити блокувати вступ України до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet.

"Помста України відбулася задовго до наших газових домовленостей з росіянами, тоді, коли Україна грубо обмежила використання рідної мови угорців на Закарпатті шляхом внесення змін до закону про освіту, тому Угорщині слід продовжувати блокувати її шлях до НАТО", - заявив Гуйяш.

Нагадаємо, Угорщина і Росія 27 вересня підписали контракт про постачання газу в обхід України. Українська сторона розкритикувала Будапешт за нову угоду з Москвою, у відповідній реакції угорське МЗС назвало таку позицію Києва втручанням у внутрішні справи.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду".

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