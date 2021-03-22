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Угорщина зареєструвала ще дві COVID-вакцини, серед них CoviShield

Автор: Роман Тверденко

Угорщина дозволила використання ще двох вакцин у країні. Це ще один китайський препарат, а також AstraZeneca індійського виробництва під ім'ям CoviShield.

Про це повідомляє Reuters.

Угорська регулятор схвалив застосування китайської вакцини CanSino Biologics, а також CoviShield. Це вакцина AstraZeneca британо-шведської розробки, вироблена в Індії Serum Institute.

Раніше в Угорщині схвалили і вже застосовують вакцину SinoPharm, а також російську "Супутник V".

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто отримала першу дозу вакцини проти коронавіруса. Йому зробили щеплення російським препаратом "Супутник V".

Також раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вакцинувалася від коронавіруса китайським препаратом Sinopharm.

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Новини України Угорщинавакцина від коронавірусу
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