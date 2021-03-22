Венгрия зарегистрировала еще две COVID-вакцины, среди них CoviShield

Венгрия разрешила использование еще двух вакцин в стране. Это еще один китайский препарат, а также AstraZeneca индийского производства под именем CoviShield.
Об этом сообщает Reuters.
Венгерский регулятор одобрил применение китайской вакцины CanSino Biologics, а также CoviShield. Это вакцина AstraZeneca британо-шведской разработки, производимая в Индии Serum Institute.
Ранее в Венгрии одобрили и уже применяют вакцину SinoPharm, а также российскую "Спутник V".
Напомним, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил первую дозу вакцины против коронавируса. Прививку ему сделали российским препаратом "Спутник V".
Также ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вакцинировался от коронавируса китайским препаратом Sinopharm.