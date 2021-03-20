Голова МЗС Угорщини зробив щеплення російською COVID-вакциною

Про це Петер Сійярто повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Тільки вакцинацією ми можемо перемогти пандемію! Прошу всіх реєструватися на щеплення. Поставка вакцин зі Сходу триває, і сьогодні вранці я та мій колега російський міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров завершили березневі поставки "Супутник V" (я також отримав цю вакцину сьогодні)", - написав Сійярто.

Він зазначив, що протягом наступних двох тижнів в Угорщину надійде 680 тисяч доз російської вакцини.