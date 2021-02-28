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Прем'єр Угорщини отримав першу щеплення від COVID-19

Новость на русском → Будапешт, Неділя 28 лютого 2021 13:17
Прем'єр Угорщини отримав першу щеплення від COVID-19 Фото: Віктор Орбан під час вакцинації (facebook.com/orbanviktor)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 28 лютого, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив перше щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався китайським препаратом Sinopharm.

Про це Орбан повідомив в Facebook.

"COVID 2/110. Я вакцинован", - написав він.

Кілька місяців тому Орбан виступав за вакцинацію китайською вакциною від коронавірусу.

"Я теж зроблю щеплення, чекаю своєї черги. Я з нетерпінням чекаю китайську вакцину, довіряю їй, тому що цей вірус відомий китайцям вже давно", - заявив він тоді.

Нагадаємо, вчора від коронавірусу вакцинувався президент Угорщини Янош Адер. Він закликав громадськість послідувати його прикладу.

Зазначимо, що Угорщина отримала вакцин від п'яти виробників, включаючи китайську Sinopharm. Перша партія вакцини Sinopharm прибула в Будапешт 16 лютого. Угорщина початку введення вакцини Sinopharm 24 лютого.

Крім того, 22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи.

Після цього, 2 лютого, Угорщина отримала першу партію російської вакцини "Супутник V". В країну доставили 40 тисяч доз препарату

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