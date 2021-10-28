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Угорщина повертає масочний режим у громадському транспорті

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Угорщини прийняв рішення повернути обов'язкову вимогу щодо носіння масок у громадському транспорті. Захід набуде чинності з понеділка, 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hungary Today.

Крім того, по всій країні ввели заборону на відвідування пацієнтів у лікарнях.

А також влада надала роботодавцям право вимагати вакцинацію як попередню умову прийому на роботу.

В Угорщині за останню добу виявили 4039 нових інфікованих - востаннє стільки було 16 квітня, під час третьої хвилі епідемії. Тиждень тому показник склав 2361 новий випадок.

В даний час госпіталізовано 1980 осіб, 204 з яких потребують ШВЛ. За минулу добу в країні від наслідків коронавірусу померли 45 осіб.

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