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Венгрия возвращает масочный режим в общественном транспорте

Автор: Валерия Полищук

Правительство Венгрии приняло решение вернуть обязательное требование по ношению масок в общественном транспорте. Мера вступит в силу с понедельника, 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hungary Today.

Кроме того, по всей стране ввели запрет на посещение пациентов в больницах.

А также власти предоставили работодателям право требовать вакцинацию в качестве предварительного условия приема на работу.

В Венгрии за последние сутки обнаружили 4039 новых инфицированных – в последний раз столько было 16 апреля, во время третьей волны эпидемии. Неделю назад показатель составил 2361 новый случай.

В настоящее время госпитализированы 1980 человек, 204 из которых нуждаются в ИВЛ. За минувшие сутки в стране от последствий коронавируса скончались 45 человек.

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