Угорщина відновила автобусне сполучення з Україною

Угорщина відновила пропуск через кордон з Україною пасажирських автобусів. На в'їзд на територію країни діють певні обмеження.

Про цеповідомили у Державній прикордонній службі України.

Наголошується, що в'їзд в Угорщину без необхідного проходження карантину дозволений угорцям. Громадяни України можуть в'їзд на територію країни без обов'язкової обсервації в таких випадках:

Короткострокове відвідування в 30-кілометрову зону. Від таких осіб не вимагають додаткових підтвердних документів для в'їзду, але вони повинні покинути територію Угорщини протягом 24 годин.

Транзитний проїзд. В'їзд дозволяється цілодобово при наявності у особи документа про постійне місце проживання, дозволу на проживання, посвідки на проживання, візи на тривалий працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування в країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. Також необхідно надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 і не мати ознак підозри на інфекцію.

Відзначимо, 29 травня Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою і країнами Євросоюзу. При цьому повноцінна роботу пунктів пропуску буде відновлена після рішення про відкриття суміжної сторони.

Нагадаємо, днями Кабінет міністрів ухвалив рішення про відновлення роботи пунктів пропуску на кордонах з Росією і Білоруссю.

Також РБК-Україна писало, що на кордоні з Румунією заробив ще один пункт пропуску.