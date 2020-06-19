Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной

Венгрия возобновила пропуск через границу с Украиной пассажирских автобусов. На въезд на территорию страны действуют определенные ограничения.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что въезд в Венгрию без необходимого прохождения карантина разрешен венграм. Граждане Украины могут въезд на территорию страны без обязательной обсервации в таких случаях:

Краткосрочное посещение в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

Транзитный проезд. Въезд разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. Также необходимо предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Отметим, 29 мая Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе с Молдовой и странами Евросоюза. При этом полноценная работу пунктов пропуска будет восстановлена после решения об открытии смежной стороны.

Напомним, днями Кабинет министров принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска на границах с Россией и Беларусью.

Также РБК-Украина писало, что на границе с Румынией заработал еще один пункт пропуска.