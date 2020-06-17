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На кордоні з Румунією запрацює ще один КПП: правила перетину

Новини » Суспільство     17.06.2020 - 17:19
На кордоні з Румунією запрацює ще один КПП: правила перетину
Фото: пункт пропуску "Солотвино" (dpsu.gov.ua)

Пропуск буде відновлено сьогодні до 18:00

На кордоні з Румунією сьогодні, 17 червня, починаючи з 18:00 відновлює роботу ще один пункт пропуску. Зокрема, пропуск громадян буде дозволений через пункт "Солотвино"-"Сігет-Мармацієй".

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Наголошується, що на територію Румунії без обов'язкової обсервації дозволено громадянам, які офіційно працевлаштовані на території Румунії і мають підтверджуючі документи, а також особи, що прямують транзитом (протягом 48 годин). Інші категорії осіб, що перебувають у Румунії, повинні будуть пройти обов'язкову обсервацію.

В'їзд на територію України іноземцям дозволено з обов'язковою наявністю медстрахування, передбачає лікування коронавіруса і обсервацію.

"Для осіб, які прибувають в Україну з країн зі значним поширенням COVID-19, передбачені обсервація або самоізоляція з додатком "Дій вдома", - додали в ДПСУ.

Спочатку пункт пропуску "Солотвино" в Закарпатській області повинен був відновити роботу ще 28 травня, також на кордоні з Румунією працюють пункти "Дяково" та "Порубне".

Також РБК-Україна писало, що 17 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Румыниякордонкарантинпункт пропуска
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