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Україна відкриває пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю

Новини » Суспільство     17.06.2020 - 15:07
Україна відкриває пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю
Фото: пункти пропуску на кордоні (dpsu.gov.ua)

Відкриваються пункти пропуску Дольськ і Вільча

Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю. Зокрема, будуть відновлені пішохідний і автомобільний повідомлення у пунктах пропуску Дольськ і Вільча.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 17 червня.

"Проект... розроблений з метою відновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь та створення комфортних умов для перетинання державного кордону пішоходами на цих ділянках у зв'язку з поступовим послабленням карантинних заходів в Україні... і відновлення пішохідного руху для громадян України та рух автомобільного транспорту в пунктах пропуску... "Дольськ" і "Вільча", - йдеться в документі

Відзначимо, Кабінет міністрів 13 березня прийняв рішення про введення карантину в Україні, у зв'язку з чим були закриті пункти пропуску на кордоні, в тому числі з Росією і Білоруссю.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 липня.

Також уряд схвалив методику посилення карантину в регіонах.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Російська ФедераціяБілоруськордонкарантин
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