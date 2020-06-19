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Угорщина відновила автобусне сполучення з Україною

Новини » Суспільство     19.06.2020 - 18:33
Угорщина відновила автобусне сполучення з Україною
Фото: прикордонник (dpsu.gov.ua)

Українців без обсервації будуть пускати за певних умов

Угорщина відновила пропуск через кордон з Україною пасажирських автобусів. На в'їзд на територію країни діють певні обмеження.

Про цеповідомили у Державній прикордонній службі України.

Наголошується, що в'їзд в Угорщину без необхідного проходження карантину дозволений угорцям. Громадяни України можуть в'їзд на територію країни без обов'язкової обсервації в таких випадках:

Короткострокове відвідування в 30-кілометрову зону. Від таких осіб не вимагають додаткових підтвердних документів для в'їзду, але вони повинні покинути територію Угорщини протягом 24 годин.

Транзитний проїзд. В'їзд дозволяється цілодобово при наявності у особи документа про постійне місце проживання, дозволу на проживання, посвідки на проживання, візи на тривалий працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування в країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. Також необхідно надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 і не мати ознак підозри на інфекцію.

Відзначимо, 29 травня Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою і країнами Євросоюзу. При цьому повноцінна роботу пунктів пропуску буде відновлена після рішення про відкриття суміжної сторони.

Нагадаємо, днями Кабінет міністрів ухвалив рішення про відновлення роботи пунктів пропуску на кордонах з Росією і Білоруссю.

Також РБК-Україна писало, що на кордоні з Румунією заробив ще один пункт пропуску.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Угорщинапассажироперевозкикордон
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