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Угорщина дозволить транзит українців потягом до Австрії, - Кулеба

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ході візиту до Литви зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Під час зустрічі глави дипломатій країн обговорили пом'якшення прикордонних обмежень для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в Twitter.

"Сьогодні у Вільнюсі ми з Петером Сійярто обговорили розвиток українсько-угорських відносин у дусі взаємної поваги та довіри... Угорщина також дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом", - сказав він.

Кулеба також привітав відкриття Угорщиною двох пунктів пропуску на українському кордоні, а також анонсував візит Сійярто до України.

"Буду радий вітати Петера за кілька тижнів під час його візиту до Києва та на Донбас у якості голови Комітету міністрів Ради Європи", - додав міністр.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила курсування міжнародних рейсів, зокрема до Австрії, однак українські туристи не могли ним скористатися через заборону транзиту через Угорщину.

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