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Венгрия разрешит транзит украинцев поездом в Австрию, - Кулеба

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе визита в Литву встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Во время встречи главы дипломатий стран обсудили смягчение пограничных ограничений для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.

"Сегодня в Вильнюсе мы с Петером Сийярто обсудили развитие украинско-венгерских отношений в духе взаимного уважения и доверия... Венгрия также разрешит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом", - сказал он.

Кулеба также приветствовал открытие Венгрией двух пунктов пропуска на украинской границе, а также анонсировал визит Сийярто в Украину.

"Буду рад приветствовать Петера за несколько недель во время его визита в Киев и на Донбасс в качестве главы Комитета министров Совета Европы", - добавил министр.

Напомним, "Укрзализныця" возобновила курсирование международных рейсов, в частности в Австрию, однако украинские туристы не могли им воспользоваться из-за запрета транзита через Венгрию.

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