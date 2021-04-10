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Угорщина після протестів на місяць відклала відкриття шкіл

Новость на русском → Угорщина, Субота 10 квітня 2021 04:05
Угорщина після протестів на місяць відклала відкриття шкіл Фото: ученик в школі (Christopher Furlong/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Влада Угорщини перенесла відкриття середніх шкіл до 10 травня. Це сталось на тлі протестів учнів та учителів проти відкриття навчальних закладів через складну епідеміологічну ситуацію.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Орбан оголосив, що учні середньої школи складатимуть тільки письмові іспити. Повні правила будуть опубліковані пізніше.

Глава уряду очікує, що до 19 квітня 3,5 мільйона з 10 мільйонів жителів Угорщини будуть вакциновані принаймні однією дозою вакцини, що потім дозволить послабити обмеження.

Напередодні стало відомо, підприємства і служби Угорщини знову відкриються після локдауна. Причиною цього рішення стало те, що в країні вакциновано від коронавірусу більше чверті з 10 мільйонів населення.

Раніше Орбан назвав локдаун неефективним методом боротьби з пандемією COVID-19.

РБК-Україна писало, що в Угорщині спостерігається дуже складна ситуація з коронавірусом. Угорські лікарні переповнені хворими, а днями в країні прозвучав заклик до добровольців приєднатися до медиків у північно-західних регіонах.

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