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Венгрия после протестов на месяц отложила открытие школ

Новина українською → Венгрия, Суббота 10 апреля 2021 04:05
Венгрия после протестов на месяц отложила открытие школ Фото: ученик в школе (Christopher Furlong/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Власти Венгрии перенесли открытие средних школ до 10 мая. Это произошло на фоне протестов учеников и учителей против открытия учебных заведений из-з сложной эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана.

Орбан объявил, что ученики средней школы будут сдавать только письменные экзамены. Полные правила будут опубликованы позже.

Глава правительства ожидает, что к 19 апреля 3,5 миллиона из 10 миллионов жителей Венгрии будут вакцинированы по крайней мере, одной дозой вакцины, что потом позволит ослабить ограничения.

Накануне стало известно, что предприятия и службы Венгрии вновь откроются после локдауна. Причиной этого решения стало то, что в стране вакцинировано от коронавируса более четверти из 10 миллионов населения.

Ранее Орбан назвал локдаун неэффективным методом борьбы с пандемией COVID-19.

РБК-Украина писало, что в Венгрии наблюдается очень сложная ситуация с коронавирусом. Венгерские больницы переполнены больными, а на днях в стране прозвучал призыв к добровольцам присоединиться к медикам в северо-западных регионах.

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