У Зеленського сподіваються, що Угорщина не блокуватиме вступ України до ЄС

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що наразі не спостерігається будь-яких сигналів щодо блокування Угорщиною вступу України до ЄС. Він висловив сподівання, що Будапешту "вистачить мудрості" не піти на такий крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю "Європейській правді".

"Не було сигналів щодо стримування (зближення України з ЄС - ред.), тому відповідно, ми не чекаємо, що буде якийсь деконструктив", - сказав Жовква.

При цьому він нагадав, що не так давно Угорщина блокувала діалог України з НАТО, по лінії ЄС подібного блокування не було, всупереч риториці, що лунала від угорських посадовців.

"Тому я б не казав, що Угорщина зараз збирається щось блокувати на європейському треку для України. Принаймні, ми не спостерігаємо таких ознак і сподіваємося, що такого не буде", - зазначив Жовква.

При цьому він розповів, що провів зустріч з керівництвом угорських організацій в Україні і ті підтримали рух України до членства в Європейському Союзі.

Однак він заявив, що українська влада не задоволено позицією Угорщини щодо питань, які стосуються війни Росії.

"Риторика, яка звучала до виборів в Угорщині, була взагалі неприйнятною. Так не говорять з країною-сусідом, яка тим більше знаходиться у стані війни і боронить не лише себе, а й саму Угорщину та всю Європу. На жаль, після виборів риторика суттєвим чином не змінилася", - резюмував Жовква.

Нагадаємо, в Польщі розкритикували прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та заявили, що якщо ставлення Орбана щодо війни Росії проти України не зміниться, подальша співпраця їхніх країн неможлива.

Додамо, раніше в Угорщині заявили, що не вводитимуть ембарго на російські нафту і газ.