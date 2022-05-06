Вступ України до ЄС підтримує більшість у всіх країнах, крім Угорщини, - опитування
Вступ України до Євросоюзу підтримують 66% жителів країн-учасниць. Причому підтримує більшість населення у всіх країнах ЄС, крім Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Flash Eurobarometer.
Повідомляється, що 79% жителів підтримують солідарність Євросоюзу з Україною у зв'язку з російським вторгненням. Зокрема, 93% схвалюють надання гуманітарної допомоги, 88% - надання притулку біженцям, 80% - фінансову підтримку.
Також згідно з даними опитуваннями, 66% згодні з тим, що Україна повинна вступити в ЄС, коли буде готова. У розрізі країн підтримка членства виглядає наступним чином:
- Португалія - 87%
- Естонія - 83%
- Литва - 82%
- Польща - 81%
- Ірландія - 79%
- Мальта - 77%
- Фінляндія - 77%
- Хорватія - 77%
- Іспанія - 75%
- Швеція - 74%
- Румунія - 71%
- Латвія - 69%
- Італія - 60%
- Данія - 67%
- Словенія - 64%
- Нідерланди - 62%
- Німеччина - 61%
- Бельгія - 60%
- Кіпр - 56%
- Чехія - 57%
- Франція - 56%
- Словаччина - 54%
- Греція - 54%
- Австрія - 54%
- Люксембург - 52%
- Болгарія - 51%
- Угорщина - 48%
Фото: результати опитування
Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський закликав європейських лідерів дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
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