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Угорщина першою в ЄС отримала китайську COVID-вакцину

Новость на русском → Будапешт, Вівторок 16 лютого 2021 14:25
Угорщина першою в ЄС отримала китайську COVID-вакцину Фото: COVID-вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Угорщину прибула партія вакцини від COVID-19 Sinopharm, виробленої в Китаї. Таким чином, Угорщина стала першою країною в Європейському союзі, яка отримала китайську вакцину.

Про це повідомляє Associated Press.

В Угорщину у вівторок вранці прибула партія зі 550 тисяч доз вакцини. Препарату достатньо для вакцинації 275 тисяч осіб двома дозами.

Уряд Угорщини розраховує отримати 5 млн доз вакцини Sinopharm протягом наступних чотирьох місяців.

Країна прагнула придбати вакцини в країнах, що не входять в загальну закупівлю ЄС, стверджуючи, що затримки з поставками в ЄС стоять життів.

Нагадаємо, в кінці січня Угорщина схвалила використання китайської вакцини на території країни. Таким чином, Угорщина стала першою країною в ЄС, де дозволено використовувати китайську COVID-вакцину.

Додамо, що 22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи.

Після цього, 2 лютого, Угорщина отримала першу партію російської вакцини "Супутник V". В країну доставили 40 тисяч доз препарату, що дозволить вакцинувати 20 тисяч жителів Угорщини.

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