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Угорщина першою в ЄС схвалила китайську COVID-вакцину

Будапешт, П'ятниця 29 січня 2021 15:45
Угорщина першою в ЄС схвалила китайську COVID-вакцину
Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний інститут лікарських засобів та харчових продуктів Угорщини (OGYEI) схвалила використання китайської вакцини від коронавірусу Sinopharm. Угорщина стала першою країною в Євросоюзі, де дозволено використовувати китайську COVID-вакцину.

Про це повідомляє Hungary Today.

Крім Sinopharm в Угорщині вже схвалені до використання вакцини компаній Pfizer, Moderna, Sputnik V і AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд розпорядився почати будівництво заводу з виробництва COVID-вакцин.

22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи. А 21 січня Угорщина схвалила COVID-вакцини AstraZeneca і "Супутник V".

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19 "Супутник V". При цьому першу партію російської вакцини Угорщина отримала ще в листопаді.

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