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Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії

Угорщина, П'ятниця 20 листопада 2020 00:38
Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії
Фото: вакцина від коронавірусу (pexels)
Автор: РБК-Україна

Угорщина отримала першу партію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". При цьому Єврокомісія застерігала країни від придбання цієї вакцини.

Про це повідомив глава угорського МЗС Петер Сійярто.

За його словами, уряд робить все можливе, щоб надати угорському народу "найбільш якісну і безпечну ефективну вакцину".

Але як пише Reuters, Єврокомісія застерігала країни-члени Європейського Союзу від придбання неліцензованих вакцин.

Згідно з правилами ЄС, вакцина "Супутник V" повинна отримати спеціальний дозвіл від Європейського агентства лікарських засобів, перш ніж вона зможе продаватися в кожній із країн ЄС.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключив можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу. При цьому він зазначив, що вакцину можуть закупити тільки в тому випадку, якщо вона буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу. Пізніше в ВООЗ почали переговори з РФ про вакцину.

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