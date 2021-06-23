ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною запрацював після 9 місяців перерви

Новость на русском →
Україна, Середа 23 червня 2021 12:20
Пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною запрацював після 9 місяців перерви Фото: пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною запрацював (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Андрій Василюк

Міжнародний автомобільний пункт пропуск "Дзвінкове - Лонья" на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області знову працює. Його закривали у вересні 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба МВС України у Telegram.

Міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск "Дзвінкове - Лонья" розташований на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Пункт пропуску був закритий з вересня 2020 року.

Відсьогодні, 23 червня, пункт пропуску відкрився та функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом).

Напередодні, 22 червня, в МВС повідомили, що на кордоні з Угорщиною пункт пропуску "Дзвінкове" 23 червня відновить свою роботу. Рішення про відновлення роботи прийнято через покращення епідеміологічної ситуації.

Зазначимо, у зв'язку з ослабленням карантину в Україні при поверненні до країни більше не потрібно мати при собі негативний тест на коронавірус. Обмеження зняли й для тих, хто виїжджає на підконтрольну територію через КПВВ на Донбасі та адміністративний кордон з Кримом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ