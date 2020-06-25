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Угорщина відкриє всі пункти пропуску з Україною 29 червня

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 12:52
Угорщина відкриє всі пункти пропуску з Україною 29 червня
Фото: пункт пропуску (dpsu.gov.ua)

На в'їзд в Угорщину будуть діяти обмеження

Уряд Угорщини з понеділка, 29 червня, відкриває всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Зараз працює лише пункт пропуску Захонь-Чоп.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з понеділка буде відновлено роботу пунктів Лоня-Дзвинково, Берегшурань-Лужанка, Вилок-Тисабеч, Тиса (Чоп)-Захонь.

"У понеділок наступного тижня ми відкриємо всі пропускні пункти на кордоні між Угорщиною та Україною. Ми забезпечимо пересування через кордон, хоча правила переїзду через країну будуть ще зберігатися", - сказав Сійярто.

Зазначимо, в'їзд в Угорщину без необхідності проходження карантину українцям дозволено в таких випадках:

короткострокове відвідування (до 24 годин), у 30-кілометрову зону;

транзитний проїзд при наявності у особи документа про постійне місце проживання, дозволу на проживання, посвідки на проживання, візи на тривалий працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування в країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни

Раніше РБК-Україна писало, що Угорщина відновила автобусне сполучення з Україною.

Також повідомлялося, що 25 червня на кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з автомобілів.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України УкраїнаУгорщинакордон
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